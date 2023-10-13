Минобороны сделало первый шаг к стандартизации турникетов и боевых аптечек

Рустем Умеров подписал приказ, который позволит ведомству начать осуществлять регуляторную функцию и провести стандартизацию турникетов и боевых аптечек украинских воинов.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ о создании медицинского департамента Министерства обороны Украины. Как рассказали в Минобороны, это позволит ведомству начать осуществлять регуляторную функцию и провести стандартизацию турникетов и боевых аптечек украинских воинов.

«Вместе с тем мы прорабатываем с западными партнерами возможность быстрого решения относительно подтверждения качества турникетов, которые производятся в Украине, теми институтами, которые обеспечивают соблюдение качества в США», – рассказала заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова.

В настоящее время в Вооруженных Силах Украины есть утвержденный перечень составляющих боевой аптечки, однако нет процедуры и технических средств для того, чтобы определять их качество, пояснили в Минобороны.

После внедрения стандартизации, аптечки и турникеты, поступившие в воинские части от государства, будут проверены. Аптечки, которые не соответствуют стандартам, извлекут и заменят на качественные.

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