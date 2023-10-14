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Платежки по-новому: какие возможности стали доступными для киевлян

07:00, 14 октября 2023
Для киевлян оптимизирован процесс получения электронных копий счетов в личном кабинете потребителя.
Платежки по-новому: какие возможности стали доступными для киевлян
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Жители Киева получили возможность получать платежки за коммунальные услуги в электронном формате, оставив позади традиционные бумажные счета. Этот переход делается более удобным и быстрым благодаря новому сервису, который позволяет получать электронные копии счетов мгновенно, простой опцией в личном кабинете потребителя. Об этом сообщает Центр коммунального сервиса.

Ранее для получения электронного счета при отказе от бумажного счета-сообщения нужно было ждать его обработки. Теперь этот процесс осуществляется в режиме онлайн. Как только потребитель решает отказаться от бумажного счета-уведомления, электронная версия счета немедленно становится доступной для загрузки. Все, что нужно, - это нажать кнопку "скачать счет" на странице онлайн счета и указать место для хранения на устройстве.

Важно отметить, что электронная копия актуального бумажного счета-сообщения становится доступной для загрузки после окончания расчетного периода, то есть после 10-го числа каждого месяца. В то же время отказ от бумажного счета-уведомления является личным решением каждого потребителя.

Тем, кто не дает согласия на переход к электронным версиям, бумажные счета-сообщения будут продолжать поступать в почтовые ящики. Если же кто-то ненароком отказался от бумажного счета, то всегда есть возможность возобновить услугу его доставки, как и раньше, в почтовый ящик.

Желающие также могут заказать дубликат бумажного счета-сообщения на веб-сайте Центра коммунальных услуг (ЦКС) и даже распечатать его, если это необходимо. Дополнительно, в своем личном кабинете потребитель может найти макет обратной стороны бумажного счета-сообщения, чтобы всегда быть в курсе актуальной информации от исполнителей жилищно-коммунальных услуг.

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