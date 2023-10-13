В Днепре военнослужащий требовал 600 000 грн за начисление боевых выплат

Правоохранители задержали старшего лейтенанта при получении неправомерной выгоды.

Фото: ОГП

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику группы одной из воинских частей по факту получения неправомерной выгоды.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, старший лейтенант требовал и получил 600 тыс. грн от подчиненного военнослужащего за несоздание препятствий в начислении боевых выплат четырем военнослужащим его подразделения.

«Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Фото: ОГП

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