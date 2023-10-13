На Харьковщине бензовоз подорвался на мине, есть погибший

В результате подрыва бензовоза, водитель погиб.

Возле села Яворское, что в Харьковской области, на противотанковой мине подорвался бензовоз. Водитель транспорта погиб, - сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Сегодня, около 11:00, возле села Яворское на вражеской противотанковой мине подорвался автомобиль-бензовоз», – сказал председатель Харьковской ОГА.

Сейчас на месте взрыва работают экстренные службы.

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