Суд избрал меры пресечения двум работникам Тернопольского военкомата, которых подозревают в пытках

Обоих отстранили от занимаемых должностей.

Тернопольский горрайонный суд избрал меры пресечения – ночной домашний арест двум работникам Тернопольского Объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Также обоих отстранили от занимаемых должностей. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Накануне ГБР сообщило о подозрении в пытках командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны этого военкомата. Также солдату сообщено о подозрении в незаконном лишенные свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Тернопольская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

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