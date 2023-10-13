Суд обрав запобіжні заходи двом працівникам Тернопільського військкомату, яких підозрюють у катуванні

Обох відсторонили від займаних посад.

Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжні заходи – нічний домашній арешт двом працівникам Тернопільського Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також обох відсторонили від займаних посад. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Напередодні ДБР повідомило про підозру у катуванні командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони цього військкомату. Також солдатові повідомлено про підозру в незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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