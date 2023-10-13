Стрілянина на блокпосту у Києві: відкрито кримінальне провадження

Прокуратура відкрита кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень.

Як раніше повідомлялося, у Києві на блокпосту військовий відкрив вогонь по автівці.

Під час перевірки документів один з водіїв відмовився виконати вимоги зведеного наряду та намагався проїхати без перевірки, у зв’язку з чим член ДФТГ відкрив вогонь з автоматичної зброї та зупинив автомобіль, пошкодивши одне з коліс.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону поінформувала, що за фактом перевищення влади або службових повноважень, яке супроводжувалось застосуванням зброї працівником правоохоронного органу розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України.

Досліджуються всі обставини події.

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