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  1. В Україні

НАЗК виключило одну з найбільших у світі компаній з виробництва діамантів з переліку міжнародних спонсорів війни

18:05, 13 жовтня 2023
Компанія з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports була виключена з переліку міжнародних спонсорів війни.
НАЗК виключило одну з найбільших у світі компаній з виробництва діамантів з переліку міжнародних спонсорів війни
Джерело фото: usgbc.org
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Компанія Shree Ramkrishna Exports (SRK), один з найбільших гравців у світі в сфері виробництва та експорту діамантів, була виключена з переліку міжнародних спонсорів війни Національним агентством з вивчення впливу геополітики на бізнес. Це рішення прийнято після того, як SRK оприлюднила офіційне заявлення, в якому вони зобов'язалися дотримуватися міжнародних зобов'язань та не співпрацювати з російськими суб'єктами, що перебувають під санкціями. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Компанія вийшла з офіційною заявою, де зазначила свою підтримку ініціативам країн G7 з обмежень на закупівлю російських алмазів та утримання від них. Індія є однією з основних країн-покупців російських алмазів, особливо дрібної алмазної сировини, і є найбільшим в світі центром виробництва діамантів.

Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини, з росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів. Таке рішення компанії має напряму вплинути на спроможність росії вести війну проти нашої держави та її вплив у світі.

Голова НАЗК Олександр Новіков висловив думку, що російська влада використовує будь-який товар як інструмент втручання в справи інших країн, та що відмова від російських алмазів сприяє національній безпеці Індії та миру в Європі.

«росія будь-який товар перетворює на зброю та інструмент втручання у внутрішню політику інших держав. Відмова таких компаній як SRK від закупівлі російських алмазів - це внесок не тільки у мир на європейському континентів, а й перш за все у національну безпеку самої Індії. Довгоочікуване рішення G7, яке ми сподіваємося буде скоро прийнято, стане історичною віхою для алмазної індустрії. Ніхто не хоче отримати криваву каблучку на весілля чи народження дитини. Світ хоче споживати відповідально. І ми віримо, що виробники діамантів почують своїх споживачів та подарують їм насолоду радіти діманатам, замість занепокоєнь про реальне походження каміння», — заявив Новіков.

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