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НАПК исключило одну из крупнейших в мире компаний по производству бриллиантов из перечня международных спонсоров войны

18:05, 13 октября 2023
Компания по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports была исключена из перечня международных спонсоров войны.
НАПК исключило одну из крупнейших в мире компаний по производству бриллиантов из перечня международных спонсоров войны
Источник фото: usgbc.org
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Компания Shree Ramkrishna Exports (SRK), один из крупнейших игроков в мире в сфере производства и экспорта бриллиантов, была исключена из списка международных спонсоров войны Национальным агентством по изучению влияния геополитики на бизнес. Это решение принято после того, как SRK обнародовала официальное заявление, в котором они обязались соблюдать международные обязательства и не сотрудничать с российскими субъектами, находящимися под санкциями. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Компания вышла с официальным заявлением, где отметила свою поддержку инициативам стран G7 по ограничениям на закупку российских алмазов и воздержание от них. Индия является одной из основных стран-покупателей российских алмазов, особенно мелкого алмазного сырья, и является крупнейшим в мире центром производства бриллиантов.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья, из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов. Такое решение компании должно напрямую повлиять на способность россии вести войну против нашего государства и ее влияние в мире.

Глава НАПК Александр Новиков выразил мнение, что российские власти используют любой товар как инструмент вмешательства в дела других стран, и что отказ от российских алмазов способствует национальной безопасности Индии и миру в Европе.

«россия любой товар превращает в оружие и инструмент вмешательства во внутреннюю политику других государств. Отказ таких компаний как SRK от закупки российских алмазов – это вклад не только в мир на европейском континенте, но и прежде всего в национальную безопасность самой Индии. Долгожданное решение G7, которое мы надеемся будет скоро принято, станет исторической вехой для алмазной индустрии. Никто не хочет получить кровавое кольцо на свадьбу или рождение ребенка. Мир хочет потреблять ответственно. И мы верим, что производители бриллиантов услышат своих потребителей и подарят им наслаждение радоваться диманатам, вместо беспокойства о реальном происхождении камней», – заявил Новиков.

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