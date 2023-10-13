Субсидия в Украине: как повлияет продажа имущества более чем на 100 000 грн при назначении помощи

В ПФУ ответили на важный вопрос о назначении субсидии.

Пенсионный фонд Украины объяснил, как повлияет продажа имущества на сумму более 100 тысяч гривен (планируется в ноябре-декабре) при назначении субсидии на отопительный сезон 2023-2024 годов. Ответ на этот вопрос был обнародован в пресс-службе ПФУ.

В ведомстве отметили, что для назначения жилищной субсидии на отопительный период с октября 2023 учитываются доходы домохозяйства, полученные в I-II кварталах 2023 года.

«Доходы за ноябрь-декабрь 2023 года будут учитываться при назначении жилищной субсидии в мае 2024 года (пункт 14 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 N848 «Об упрощении порядка на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива»)», - говорится в сообщении.

Ранее украинцам напомнили об изменениях, относительно которых следует информировать Пенсионный фонд.

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