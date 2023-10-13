Украина частично открыла пункт пропуска на границе с Приднестровьем

Пункт пропуска «Кучурган-Первомайск» остается закрытым для автомобилей.

Кабинет Министров Украины принял решение о возобновлении работы пункта пропуска «Кучурган-Первомайск» на приднестровском участке границы с Молдовой. Этот пункт пропуска был закрыт еще с февраля 2022 года из-за введения военного положения и угрозы военной агрессии со стороны российской федерации.

Распоряжение «О внесении изменения в приложение к распоряжению Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2022 г. № 188» обнародовал Кабинет министров 10 октября 2023 года.

Указанное решение предусматривает восстановление железнодорожного движения через пункт «Кучурган-Первомайск». Однако, пересечение пункта автомобильным путем остается запрещенным.

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