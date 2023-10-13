В Израиле погибли уже 12 украинцев — посольство

Сейчас в Израиле восемь украинцев считаются пропавшими без вести.

Посольство Украины в Израиле сообщило, что 12 украинцев погибли в Израиле, восемь граждан числятся пропавшими без вести. Об этом посольство сообщило агентству «Интерфакс-Украина».

Напомним, 12 октября спикер МИД Украины Олег Николенко сообщал, что семеро украинцев погибли в Израиле, девять граждан получили ранения разной степени тяжести.

В то же время, спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что в результате боевых действий в Израиле уже известно об 11 погибших украинцах, передает УНН.

«МИД Украины может подтвердить гибель одиннадцати украинцев в Израиле. Еще девять граждан считаются пропавшими без вести», - сообщил Николенко

Ранее сообщалось, что Нетаньяху анонсировал наземную операцию в Газе.

Напомним, Нетаньяху опубликовал загадочное сообщение с видео ударов по Газе.

Кроме того, ХАМАС угрожает казнить заложников в ответ на удары по Газе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.