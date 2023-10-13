На Днепропетровщине ликвидировали канал поставки системы водоснабжения для военных баз рф

СБУ задержала директора днепропетровской компании, который продавал россиянам системы водоснабжения для военных баз.

Источник фото: СБУ

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины ликвидировала преступную схему, направленную на продажу стратегически важных комплектующих для систем водоснабжения в россию, – сообщили в СБУ.

Преступники занимались незаконным вывозом оптовых партий трубопроводной арматуры, в частности дисковых затворов, предназначенных для регулирования потока жидкостей в инженерных сетях. Эта продукция была предназначена для обустройства военных баз и пунктов временной дислокации оккупационных группировок на территории россии и во временно захваченных регионах Украины.

По данным следствия, злоумышленники в течение 2022 года незаконно вывезли в россию несколько партий такой арматуры на общую сумму более 2 миллионов гривен. Организацией этой незаконной деятельности был директор специализированного предприятия в Днепре и его подчиненный. Они установили контакт с российскими заказчиками и совместно разработали механизм нелегального экспорта санкционной продукции из Украины в россию.

Для сокрытия своей деятельности, организаторы схемы вносили недостоверную информацию в отчетно-финансовую документацию. Во время обысков в производственных помещениях и квартирах фигурантов были найдены компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и записи.

Сейчас обоим фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание в виде до 12 лет лишения свободы и конфискацию имущества. Кроме того, на основании данных Службы безопасности был наложен арест на корпоративные права и банковские счета предприятия-поставщика санкционных товаров в россию, расположенного в Днепре.

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