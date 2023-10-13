На Дніпропетровщині ліквідували канал постачання системи водопостачання для воєнних баз рф

СБУ затримала директора дніпропетровської компанії, який продавав росіянам системи водопостачання для воєнних баз.

Джерело фото: СБУ

На Дніпропетровщині Служба безпеки України ліквідувала злочинну схему, спрямовану на продаж стратегічно важливих комплектуючих для систем водопостачання в росію, – повідомили в СБУ.

Злочинці займались незаконним вивозом оптових партій трубопровідної арматури, зокрема дискових затворів, призначених для регулювання потоку рідин в інженерних мережах. Ця продукція була призначена для облаштування військових баз та пунктів тимчасової дислокації окупаційних угруповань на території росії та в тимчасово захоплених регіонах України.

За даними слідства, зловмисники протягом 2022 року незаконно вивезли в росію кілька партій такої арматури на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Організацією цієї незаконної діяльності був директор спеціалізованого підприємства у Дніпрі та його підлеглий. Вони встановили контакт з російськими замовниками та спільно розробили механізм нелегального експорту санкційної продукції з України в Росію.

Для приховування своєї діяльності, організатори схеми вносили недостовірну інформацію в звітно-фінансову документацію. Під час обшуків у виробничих приміщеннях і помешканнях фігурантів було знайдено комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та записи.

Наразі обом фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі та конфіскацію майна. Крім того, на підставі даних Служби безпеки був наложений арешт на корпоративні права та банківські рахунки підприємства-постачальника санкційних товарів в росію, розташованого в Дніпрі.

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