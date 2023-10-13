Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін призначив членів Дорадчої групи експертів від міжнародних організацій, які фільтруватимуть кандидатів в КСУ

Вирішальний голос при відборі кандидатів до КСУ матимуть колишній член Венеційської комісії, колишній міністр юстиції та внутрішніх справ Республіки Словенія та колишній Президент Конференції суддів США.

Верховний Суд зробив висновок стосовно обставин, які зумовлюють обов’язкове проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування

Верховний Суд визначив, що необхідно перевірити для визначення наявності підстав для обов’язкового проведення стратегічної екологічної оцінки документа державного планування.

Справу про захист історичного ареалу міста Львова з метою забезпечення єдності практики передано на розгляд Судової палати КАС ВС

У цій справі спірні правовідносини стосувалися правомірності припису Мінкультури щодо зупинення проведення земляних та будь-яких інших будівельних робіт на об`єкті будівництва, яке виконується в межах історичного ареалу міста Львова.

В прокуратурі відновлено проведення спеціальних перевірок

Спеціальні перевірки будуть проведені також стосовно осіб, призначених на посади у період дії воєнного стану.

Матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя засудили за отримання 8000 грн в рамках програми єПідтримка, - вирок суду

Суд розповів, що засудив до позбавлення волі з іспитовим строком матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя, яка переїхала до Полтавської області і отримала 8 тисяч грн через єПідтримку, але не мала на це права.

  1. В Україні

На Дніпропетровщині ліквідували канал постачання системи водопостачання для воєнних баз рф

19:57, 13 жовтня 2023
СБУ затримала директора дніпропетровської компанії, який продавав росіянам системи водопостачання для воєнних баз.
На Дніпропетровщині ліквідували канал постачання системи водопостачання для воєнних баз рф
Джерело фото: СБУ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Дніпропетровщині Служба безпеки України ліквідувала злочинну схему, спрямовану на продаж стратегічно важливих комплектуючих для систем водопостачання в росію, – повідомили в СБУ.

Злочинці займались незаконним вивозом оптових партій трубопровідної арматури, зокрема дискових затворів, призначених для регулювання потоку рідин в інженерних мережах. Ця продукція була призначена для облаштування військових баз та пунктів тимчасової дислокації окупаційних угруповань на території росії та в тимчасово захоплених регіонах України.

За даними слідства, зловмисники протягом 2022 року незаконно вивезли в росію кілька партій такої арматури на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Організацією цієї незаконної діяльності був директор спеціалізованого підприємства у Дніпрі та його підлеглий. Вони встановили контакт з російськими замовниками та спільно розробили механізм нелегального експорту санкційної продукції з України в Росію.

Для приховування своєї діяльності, організатори схеми вносили недостовірну інформацію в звітно-фінансову документацію. Під час обшуків у виробничих приміщеннях і помешканнях фігурантів було знайдено комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та записи.

Наразі обом фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі та конфіскацію майна. Крім того, на підставі даних Служби безпеки був наложений арешт на корпоративні права та банківські рахунки підприємства-постачальника санкційних товарів в росію, розташованого в Дніпрі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Верховного Суду України
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду