Проведення масової оцінки земель: Кабмін погодив пілотний проєкт

Проєкт щодо проведення масової оцінки земель запроваджується на 11 місяців.

Фото: decentralization.gov.ua

У п’ятницю, 13 жовтня, Уряд погодив пілотний проєкт щодо проведення масової оцінки земель. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Погоджено пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства і Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру стосовно реалізації протягом 11 місяців пілотного проекту щодо проведення масової оцінки земель», - написав він.

Також Мельничук додав, що було затверджено Порядок реалізації пілотного проекту, що визначає механізм реалізації пілотного проекту з метою напрацювання правових, технічних та технологічних інструментів проведення та запровадження масової оцінки земель, а також забезпечення відкритого доступу до результатів такої оцінки.

Раніше ми писали, що Кабінет міністрів 13 жовтня провів засідання і прийняв низку рішень.

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