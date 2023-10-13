Висновок про якість ввезеного лікарського засобу не видаватимуть без документа про відповідність умов виробництва

Рішення прийнято з метою недопущення обігу фальсифікованих та неякісних лікарських засобів на території України.

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Уряд на засіданні у п’ятницю, 13 жовтня, вніс зміни до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Скасовано з метою недопущення обігу фальсифікованих та неякісних лікарських засобів на території України норму щодо можливості видачі висновку про якість ввезеного лікарського засобу без обовʼязкової наявності документа, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам до виробництва лікарських засобів в Україні», - пояснив Мельничук.

Також ми писали, що МОЗ розширило перелік фахівців, які можуть проводити переливання донорської крові.

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