Заключение о качестве ввозимого лекарственного средства не будут выдавать без документа о соответствии условий производства

Решение принято с целью недопущения обращения фальсифицированных и некачественных лекарственных средств на территории Украины.

Изображение: freepik.com

Правительство на заседании в пятницу, 13 октября, внесло изменения в Порядок осуществления государственного контроля качества ввозимых в Украину лекарственных средств.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Отменено с целью недопущения оборота фальсифицированных и некачественных лекарственных средств на территории Украины норму о возможности выдачи заключения о качестве ввозимого лекарственного средства без обязательного наличия документа, что подтверждает соответствие условий производства лекарственных средств требованиям к производству лекарственных средств в Украине», – пояснил Мельничук.

Также мы писали, что Минздрав расширил список специалистов, которые могут проводить переливание донорской крови.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.