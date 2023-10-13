Пришла «вызволять» отца из военкомата: в Одессе женщина со стулом напала на работников ТЦК и СП

Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

В пятницу, 13 октября, к правоохранителям обратилась 30-летняя женщина, заявив, что ее силой вывели из помещения военного учреждения и якобы нанесли телесные повреждения. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Опросив участников происшествия, правоохранители установили, что заявительница со своей 22-летней сестрой появились на территории военного объекта и выдвинули претензии относительно того, что их отца там якобы незаконно удерживают.

По показаниям работников военного объекта, старшая из сестер, находясь в агрессивном состоянии, высказывала нецензурные слова в сторону сотрудников и даже бросила стул в одного из них. Младшая сестра ответила на просьбу покинуть помещение, но старшая женщина осталась и игнорировала требования.

В дальнейшем женщину выпроводили за пределы заведения, мер физического воздействия в отношении нее не применяли.

Сейчас продолжается рассмотрение материалов, устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.

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