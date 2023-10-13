Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд зробив висновок стосовно обставин, які зумовлюють обов’язкове проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування

Верховний Суд визначив, що необхідно перевірити для визначення наявності підстав для обов’язкового проведення стратегічної екологічної оцінки документа державного планування.

Справу про захист історичного ареалу міста Львова з метою забезпечення єдності практики передано на розгляд Судової палати КАС ВС

У цій справі спірні правовідносини стосувалися правомірності припису Мінкультури щодо зупинення проведення земляних та будь-яких інших будівельних робіт на об`єкті будівництва, яке виконується в межах історичного ареалу міста Львова.

В прокуратурі відновлено проведення спеціальних перевірок

Спеціальні перевірки будуть проведені також стосовно осіб, призначених на посади у період дії воєнного стану.

Матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя засудили за отримання 8000 грн в рамках програми єПідтримка, - вирок суду

Суд розповів, що засудив до позбавлення волі з іспитовим строком матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя, яка переїхала до Полтавської області і отримала 8 тисяч грн через єПідтримку, але не мала на це права.

Підозрюваний вимагав у ЗМІ та прокуратури спростувати інформацію про його затримання, – Верховний Суд встановив, чи підлягає спростуванню інформація, отримана під час досудового розслідування

З питанням громадського правопорядку суспільство має бути обізнаним та ознайомленим, і таке поширення інформації відповідає практиці застосування Конвенції про захист прав людини і не є порушенням презумпції невинуватості, - позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

Прийшла «визволяти» батька з військкомату: в Одесі жінка зі стільцем напала на працівників ТЦК та СП

17:11, 13 жовтня 2023
Одеські правоохоронці встановлюють обставини інциденту у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Прийшла «визволяти» батька з військкомату: в Одесі жінка зі стільцем напала на працівників ТЦК та СП
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У п'ятницю, 13 жовтня, до правоохоронців звернулася 30-річна жінка, заявивши, що її силоміць вивели з приміщення військового закладу та нібито завдали тілесних ушкоджень. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Опитавши учасників події, правоохоронці встановили, що заявниця зі своєю 22-річною сестрою з'явилися на території військового об'єкта і висунули претензії щодо того, що їхнього батька там нібито незаконно утримують.

За свідченнями працівників військового об'єкта, старша зі сестер, перебуваючи в агресивному стані, висловлювала нецензурні слова у бік співробітників і навіть кинула стілець у одного з них. Молодша сестра відповіла на прохання покинути приміщення, але старша жінка залишилася і ігнорувала вимоги.

Надалі жінку випровадили за межі закладу, заходів фізичного впливу відносно неї не застосовували.

Наразі триває розгляд матеріалів, встановлюються всі обставини події, після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Верховного Суду України
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду