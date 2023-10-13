Прийшла «визволяти» батька з військкомату: в Одесі жінка зі стільцем напала на працівників ТЦК та СП

Одеські правоохоронці встановлюють обставини інциденту у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У п'ятницю, 13 жовтня, до правоохоронців звернулася 30-річна жінка, заявивши, що її силоміць вивели з приміщення військового закладу та нібито завдали тілесних ушкоджень. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Опитавши учасників події, правоохоронці встановили, що заявниця зі своєю 22-річною сестрою з'явилися на території військового об'єкта і висунули претензії щодо того, що їхнього батька там нібито незаконно утримують.

За свідченнями працівників військового об'єкта, старша зі сестер, перебуваючи в агресивному стані, висловлювала нецензурні слова у бік співробітників і навіть кинула стілець у одного з них. Молодша сестра відповіла на прохання покинути приміщення, але старша жінка залишилася і ігнорувала вимоги.

Надалі жінку випровадили за межі закладу, заходів фізичного впливу відносно неї не застосовували.

Наразі триває розгляд матеріалів, встановлюються всі обставини події, після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

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