Уряд погодив експеримент щодо е-декларування права на промислове рибальство

Експериментальний проєкт щодо е-декларування права на промислове рибальство запроваджується на 2 роки.

У п’ятницю, 13 жовтня, Кабмін погодив експеримент щодо е-декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідний експериментальний проєкт запроваджується на 2 роки.

«Погоджено пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом 2 років експериментального проекту щодо запровадження декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов в електронній формі. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що Кабінет міністрів 13 жовтня провів засідання і прийняв низку рішень.

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