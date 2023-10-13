Правительство согласовало эксперимент по е-декларированию права на промышленное рыболовство

Экспериментальный проект по е-декларированию права на промысловое рыболовство вводится на 2 года.

В пятницу, 13 октября, Кабмин согласовал эксперимент по е-декларированию права на промышленное рыболовство и опытный отлов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующий экспериментальный проект вводится в 2 года.

«Согласовано предложение Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства цифровой трансформации по реализации в течение 2 лет экспериментального проекта по внедрению декларирования права на промышленное рыболовство и опытный лов в электронной форме. Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров 13 октября провел заседание и принял ряд решений.

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