Проведение массовой оценки земель: Кабмин согласовал пилотный проект

Проект проведения массовой оценки земель вводится на 11 месяцев.

Фото: decentralization.gov.ua

В пятницу, 13 октября, Правительство согласовало пилотный проект по проведению массовой оценки земель. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Согласовано предложение Министерства аграрной политики и продовольствия и Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра по реализации в течение 11 месяцев пилотного проекта по проведению массовой оценки земель», - написал он.

Также Мельничук добавил, что был утвержден Порядок реализации пилотного проекта, определяющий механизм реализации пилотного проекта с целью разработки правовых, технических и технологических инструментов проведения и внедрения массовой оценки земель, а также обеспечения открытого доступа к результатам такой оценки.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров 13 октября провел заседание и принял ряд решений.

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