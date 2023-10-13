В Ізраїлі загинули вже 12 українців — посольство

Наразі в Ізраїлі вісім українців вважаються зниклими безвісти.

Посольство України в Ізраїлі повідомило, що 12 українців загинули в Ізраїлі, вісім громадян вважаються зниклими безвісти. Про це посольство повідомило агентству «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, 12 жовтня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомляв, що семеро українців загинули в Ізраїлі, дев'ять громадян дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Раніше Нетаньяху анонсував наземну операцію в Газі.

Додамо, Нетаньяху опублікував загадкове повідомлення з відео ударів по Газі.

Крім того, ХАМАС погрожує страчувати заручників у відповідь на удари по Газі.

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