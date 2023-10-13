Україна частково відкрила пункт пропуску на кордоні з Придністров’ям

Пункт пропуску «Кучурган-Первомайськ» лишається закритим для автомобілів.

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про відновлення роботи пункту пропуску «Кучурган-Первомайськ» на придністровській ділянці кордону з Молдовою. Цей пункт пропуску був закритий ще з лютого 2022 року через введення воєнного стану та загрозу військової агресії з боку російської федерації.

Розпорядження «Про внесення зміни в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 188» оприлюднив Кабінет міністрів від 10 жовтня 2023 року.

Зазначене рішення передбачає відновлення залізничного руху через пункт «Кучурган-Первомайськ». Проте, перетин пункту автомобільним шляхом залишається забороненим.

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