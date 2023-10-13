Субсидія в Україні: як вплине продаж майна на понад 100 000 грн при призначенні допомоги

У ПФУ відповіли на важливе питання щодо призначення субсидії.

Пенсійний фонд України пояснив, як вплине продаж майна на суму понад 100 тисяч гривень (планується у листопаді-грудні) при призначенні субсидії на опалювальний сезон 2023-2024 років. Відповідь на це питання оприлюднили у пресслужбі ПФУ.

У відомстві зазначили, що для призначення житлової субсидії на опалювальний період з жовтня 2023 року враховуються доходи домогосподарства, отримані у І-ІІ кварталах 2023 року.

«Доходи за листопад-грудень 2023-го року будуть враховуватися при призначенні житлової субсидії в травні 2024 року (пункт 14 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 N848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»)», - сказано у повідомленні.

Раніше українцям нагадали про зміни, щодо яких слід інформувати Пенсійний фонд.

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