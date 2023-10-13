Стрельба на блокпоста в Киеве: открыто уголовное производство

Прокуратура возбудила уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий.

Как ранее сообщалось, в Киеве на блокпосту военный открыл огонь по автомобилю.

В ходе проверки документов один из водителей отказался выполнить требования сводного наряда и пытался проехать без проверки, в связи с чем член ГФТГ открыл огонь из автоматического оружия и остановил автомобиль, повредив одно из колес.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона проинформировала, что по факту превышения власти или служебных полномочий, сопровождавшееся применением оружия работником правоохранительного органа начато уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины.

Исследуются все обстоятельства происшествия.

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