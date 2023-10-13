На Харківщині бензовоз підірвався на міні, є загиблий

В результаті підриву бензовоза, водій загинув.

Біля села Явірське, що в Харківській області, на протитанковій міні підірвався бензовоз. Водій транспорту загинув, – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні, близько 11:00, біля села Явірське на ворожій протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз», – сказав голова Харківської ОВА.

Наразі на місці вибуху працюють екстрені служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.