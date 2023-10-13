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Кабмін призначив членів Дорадчої групи експертів від міжнародних організацій, які фільтруватимуть кандидатів в КСУ

Вирішальний голос при відборі кандидатів до КСУ матимуть колишній член Венеційської комісії, колишній міністр юстиції та внутрішніх справ Республіки Словенія та колишній Президент Конференції суддів США.

Верховний Суд зробив висновок стосовно обставин, які зумовлюють обов’язкове проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування

Верховний Суд визначив, що необхідно перевірити для визначення наявності підстав для обов’язкового проведення стратегічної екологічної оцінки документа державного планування.

Справу про захист історичного ареалу міста Львова з метою забезпечення єдності практики передано на розгляд Судової палати КАС ВС

У цій справі спірні правовідносини стосувалися правомірності припису Мінкультури щодо зупинення проведення земляних та будь-яких інших будівельних робіт на об`єкті будівництва, яке виконується в межах історичного ареалу міста Львова.

В прокуратурі відновлено проведення спеціальних перевірок

Спеціальні перевірки будуть проведені також стосовно осіб, призначених на посади у період дії воєнного стану.

Матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя засудили за отримання 8000 грн в рамках програми єПідтримка, - вирок суду

Суд розповів, що засудив до позбавлення волі з іспитовим строком матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя, яка переїхала до Полтавської області і отримала 8 тисяч грн через єПідтримку, але не мала на це права.

  1. В Україні

На Харківщині бензовоз підірвався на міні, є загиблий

23:43, 13 жовтня 2023
В результаті підриву бензовоза, водій загинув.
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Біля села Явірське, що в Харківській області, на протитанковій міні підірвався бензовоз. Водій транспорту загинув, – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні, близько 11:00, біля села Явірське на ворожій протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз», – сказав голова Харківської ОВА.

Наразі на місці вибуху працюють екстрені служби.

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