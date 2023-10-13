В Дніпрі військовослужбовець вимагав 600 000 грн за нарахування бойових виплат

Правоохоронці затримали старшого лейтенанта при отриманні неправомірної вимоги.

Фото: ОГП

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику групи однієї з військових частин за фактом одержання неправомірної вигоди.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, старший лейтенант вимагав та отримав 600 тис грн від підлеглого військовослужбовця за нестворення перешкод у нарахуванні бойових виплат чотирьом військовослужбовцям його підрозділу.

«Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - сказано у повідомленні.

Фото: ОГП

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