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  1. В Україні

Платіжки по-новому: які можливості стали доступними для киян

07:00, 14 жовтня 2023
Для киян оптимізовано процес отримання електронних копій рахунків в особистому кабінеті споживача.
Платіжки по-новому: які можливості стали доступними для киян
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Жителі Києва отримали можливість отримувати платіжки за комунальні послуги у електронному форматі, залишивши позаду традиційні паперові рахунки. Цей перехід робиться більш зручним та швидким завдяки новому сервісу, який дозволяє отримувати електронні копії рахунків миттєво, простою опцією в особистому кабінеті споживача. Про це повідомляє Центр комунального сервісу.

Раніше для отримання електронного рахунку під час відмови від паперового рахунку-повідомлення потрібно було чекати на його обробку. Тепер цей процес здійснюється в режимі онлайн. Як тільки споживач вирішує відмовитися від паперового рахунку-повідомлення, електронна версія рахунку негайно стає доступною для завантаження. Все, що потрібно, - це натиснути кнопку «завантажити рахунок» на сторінці онлайн рахунку та вказати місце для зберігання на пристрої.

Важливо відзначити, що електронна копія актуального паперового рахунку-повідомлення стає доступною для завантаження після закінчення розрахункового періоду, тобто після 10-го числа кожного місяця. Водночас відмова від паперового рахунку-повідомлення є особистим рішенням кожного споживача.

Тим, хто не надає згоди на перехід до електронних версій, паперові рахунки-повідомлення продовжуватимуть надходити в поштові скриньки. Якщо ж хтось ненароком відмовився від паперового рахунку, то завжди є можливість відновити послугу його доставки, як і раніше, до поштової скриньки.

Бажаючі також можуть замовити дублікат паперового рахунку-повідомлення на веб-сайті Центру комунальних послуг (ЦКС) та навіть роздрукувати його, якщо це необхідно. Додатково, у своєму особистому кабінеті споживач може знайти макет зворотної сторони паперового рахунку-повідомлення, щоб завжди бути в курсі актуальної інформації від виконавців житлово-комунальних послуг.

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