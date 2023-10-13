Міноборони зробило перший крок до стандартизації турнікетів та бойових аптечок

Рустем Умєров підписав наказ, який дозволить відомству почати здійснювати регуляторну функцію і провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок українських воїнів.

Ілюстративне зображення: prom.ua

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про створення медичного департаменту Міністерства оборони України. Як розповіли у Міноборони, це дозволить відомству почати здійснювати регуляторну функцію і провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок українських воїнів.

«Разом з тим ми опрацьовуємо із західними партнерами можливість швидкого рішення щодо підтвердження якості турнікетів, які виробляються в Україні, тими інституціями, які забезпечують дотримання якості в США», – розповіла заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова.

Наразі в Збройних Силах України є затверджений перелік складових бойової аптечки, проте немає процедури та технічних засобів для того, щоб визначати їх якість, пояснили у Міноборони.

Після впровадження стандартизації, аптечки та турнікети, які надійшли у військові частини від держави, будуть перевірені. Аптечки, які не відповідають стандартам, вилучать та замінять на якісні.

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