Во Львове произошел пожар в родильном доме

Во Львовском роддоме горело складское помещение.

Источник фото: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

В пятницу, 13 октября, вспыхнул пожар во Львовском роддоме №1, расположенном на улице Мечникованная, - сообщает Главное управление ГСЧС во Львовской области.

Пожар возник в складском помещении на первом этаже здания. В 12:32 часов на линию "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии. На место выехали спасатели.

До 13:12 часов, пожарные успешно прекратили распространение огня на площади 30 квадратных метров в складском помещении на первом этаже пятиэтажного роддома. Эвакуацию персонала и посетителей не требовалось проводить.

К счастью, от пожара никто не пострадал.

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