За взятки обещали не создавать искусственные препятствия: задержаны должностные лица Одесской таможни, фото

Чиновники наладили механизм систематического получения неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности.

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении начальнику таможенного поста «Международный аэропорт «Одесса» Одесской таможни и его заместителю в получении неправомерной выгоды.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, должностные лица таможни наладили механизм систематического извлечения неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности.

К одному из подозреваемых обратился владелец общества, имевший разрешение на осуществление таможенной брокерской деятельности. Предприниматель хотел уточнить у него полный список документов и процедуру таможенного оформления в условиях введенного в Украине военного положения.

«В дальнейшем чиновник совместно с заместителем разработали план, целью которого было систематическое получение от таможенного брокера неправомерной выгоды. За нее подозреваемые обещали не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении импортируемых товаров и ускорить их таможенное оформление в зоне деятельности возглавляемого ими таможенного поста», - говорится в сообщении.

После получения дежурной части неправомерной выгоды на сумму 2000 долларов США должностные лица таможни задержаны.

Фото: ОГП

Ранее сообщалось, что прокурор из Харькова, погоревший на взятке в $35 000, предстанет перед судом.

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