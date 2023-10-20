Ударила пенсионерку по голове и ограбила ее: в Киеве задержали женщину

Злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы.

В Киеве правоохранители задержали женщину, причастную к ограблению пенсионерки. Злоумышленница ударила потерпевшую по голове и отобрала мобильный телефон, передает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел 18 октября на улице Старовокзальной в Шевченковском районе столицы.

Во время разговора с полицейскими пострадавшая рассказала, что неизвестная женщина ударила ее по голове и отобрала мобильный телефон.

Чтобы задержали злоумышленницу, правоохранителям понадобилось менее 10 минут. Ею оказалась жительница Винницкой области, 1986 года рождения.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство. Нарушительнице сообщили о подозрении. Правоохранители проверяют причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева.

Ранее сообщалось, что Киеве мужчина похитил школьный рюкзак у 9-летнего ребенка.

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