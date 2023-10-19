Украинские хакеры взломали российский «Альфа-Банк» и обнародовали счета Тимати и Басты

Украинские хакеры совместно с группой хакеров NLB ворвались в базу данных одного из крупнейших российских банков «Альфа-Банка» и извлекли значительное количество информации о клиентах учреждения. Об этом сообщил украинский проект KibOrg.
«Добыты персональные данные более 30 миллионов клиентов крупнейшего частного банка России. База данных содержит информацию о ФИО, дату рождения, номер счета и телефон клиента, а также другие интересные данные», – говорится в сообщении.
Для подтверждения этой информации были опубликованы данные Михаила Фридмана, его сына Александра Ожельского, а также Артемия Лебедева, Тимура Юнусова (известного как Тимати) и Василия Вакуленко (известного как Баста).
Полученной информацией планируется поделиться с заинтересованными расследователями и журналистами. Часть полученных записей можно найти по следующей ссылке.
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