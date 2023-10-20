Португалия продлила временную защиту украинцам

С начала войны Португалия предоставила временную защиту более 57 000 беженцам из Украины

В Португалии приняли решение продлить срок действия разрешений временной защиты для людей из Украины на 6 месяцев – до марта 2024 года, передает schengenvisainfo.com.

В стране временная защита для беженцев из Украины сначала длилась год, а в марте 2023 года правительство приняло постановление, продлившее срок действия этого документа на шесть месяцев. Теперь разрешение продлили еще на такой же срок.

По данным Службы по делам иностранцев и границ, с начала войны Португалия предоставила временную защиту 57 390 беженцам из Украины. Из них – 34 602 женщин и 22 788 мужчин. Четверть беженцев – несовершеннолетние (14434).

Ранее мы сообщали, что украинские беженцы в Чехии могут получить бесплатное жилье.

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