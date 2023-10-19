Финляндия отказала гражданам рф в продаже недвижимости на основании угрозы нацбезопасности

Минобороны Финляндии выдало три негативных решения по операциям с недвижимостью.

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Финляндия отказала российским гражданам в трех случаях приобретения недвижимости, ссылаясь на потенциальную угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.

17 октября 2023 года Министерство обороны приняло три отказных решения о покупке недвижимости иностранцами, которые не являются гражданами Европейского Союза или не проживают в Европейской экономической зоне. Эти отказы касаются двух объектов в Руоколахти и одного в Китее. Решение было подписано министром обороны Финляндии, Антти Хаккяненом.

В случае объектов недвижимости в Руоколахти один приобретали частные лица, другой - компания, тогда как сделка на объект в Китее была заключена с частным лицом. Как частные лица, так и фактические владельцы компании являются гражданами Российской Федерации.

Решение об отказе в выдаче разрешения базируется на Законе о передаче недвижимого имущества, который предусматривает необходимость получения специального разрешения. Министерство обороны обосновывает эти отказы тем, что приобретение указанной недвижимости может представлять угрозу для организации национальной обороны и надзора за территориальной целостностью.

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