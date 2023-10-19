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  1. У світі

Фінляндія відмовила громадянам рф в продажу нерухомості на підставі загрози нацбезпеці

18:21, 19 жовтня 2023
Міноборони Фінляндії видало три негативні рішення щодо операцій з нерухомістю.
Фінляндія відмовила громадянам рф в продажу нерухомості на підставі загрози нацбезпеці
Джерело фото: depositphotos
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Фінляндія відмовила російським громадянам у трьох випадках придбання нерухомості, посилаючись на потенційну загрозу національній безпеці. Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

17 жовтня 2023 року Міністерство оборони ухвалило три відмовні рішення щодо купівлі нерухомості іноземцями, які не є громадянами Європейського Союзу або не проживають в Європейській економічній зоні. Ці відмови стосуються двох об'єктів у Руоколахті та одного в Кітее. Рішення було підписано міністром оборони Фінляндії, Антті Хаккяненом.

У разі об'єктів нерухомості в Руоколахті один придбавали приватні особи, інший – компанія, тоді як угода на об'єкт в Кітее була укладена з приватною особою. Як приватні особи, так і фактичні власники компанії є громадянами Російської Федерації.

Рішення про відмову в видачі дозволу базується на Законі про передачу нерухомого майна, який передбачає необхідність отримання спеціального дозволу. Міністерство оборони обгрунтовує ці відмови тим, що придбання зазначеної нерухомості може становити загрозу для організації національної оборони та нагляду за територіальною цілісністю.

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