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  1. В Україні

На Харківщині директор підприємства нажився на будівництві спортмайданчика для дітей

07:21, 20 жовтня 2023
Наразі директору підприємства-підрядника повідомлено про підозру.
На Харківщині директор підприємства нажився на будівництві спортмайданчика для дітей
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У Харківській області правоохоронці повідомили про підозру директору ТОВ за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у лютому 2020 року між  відділом освіти, молоді та спорту Первомайської районної державної адміністрації та ТОВ-підрядником укладено договір щодо будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в одному із сіл Лозівського району.

«Директор ТОВ, достовірно знаючи, що роботи виконані не у повному обсязі, вніс завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, завищивши обсяги і вартість виконаних робіт. На підставі актів виконаних робіт, наданих підозрюваним, на рахунок недобросовісного підрядника надлишково перераховано близько 250 тис. грн бюджетних коштів.

Так, відповідно до висновку експертизи, товщина щебеневих шарів не відповідає проектно-кошторисній документації, бортові камені тротуарів укладені не у повному обсязі, міцність бетону, розмір та форма фундаментів під опорами освітлення частково не відповідають проектним значенням, а фундаменти під стійками огорожі взагалі відсутні», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що невідповідність фактично виконаних робіт значенням, вказаним у проектно-кошторисній документації, призводить не тільки до завдання збитків державному бюджету, а й може створювати потенційну загрозу безпеці і життю дітей та інших відвідувачів майданчика.

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