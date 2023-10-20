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  1. В Украине

В Харьковской области директор предприятия нажился на строительстве спортплощадки для детей

07:21, 20 октября 2023
В настоящее время директору предприятия-подрядчика сообщено о подозрении.
В Харьковской области директор предприятия нажился на строительстве спортплощадки для детей
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В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении директору ООО по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и служебного подлога.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в феврале 2020 года между отделом образования, молодежи и спорта Первомайской районной государственной администрации и ООО-подрядчиком заключен договор о строительстве мультифункциональной площадки для занятий игровыми видами спорта в одном из сел Лозовского района.

«Директор ООО, достоверно зная, что работы выполнены не в полном объеме, внес заведомо ложные сведения в официальные документы, завысив объемы и стоимость выполненных работ. На основании актов выполненных работ, предоставленных подозреваемым, на счет недобросовестного подрядчика излишне перечислено около 250 тыс. грн. бюджетных средств.

Так, согласно выводу экспертизы, толщина щебеночных слоев не соответствует проектно-сметной документации, бортовые камни тротуаров уложены не в полном объеме, прочность бетона, размер и форма фундаментов под опорами освещения частично не соответствуют проектным значениям, а фундаменты под стойками ограждения вообще отсутствуют», – сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что несоответствие фактически выполненных работ значению, указанному в проектно-сметной документации, приводит не только к нанесению ущерба государственному бюджету, но и может создавать потенциальную угрозу безопасности и жизни детей и других посетителей площадки.

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