Зеленский подписал Закон об увеличении расходов на оборону более чем на 300 млрд гривен

Увеличение расходов на нацбезопасность и оборону увеличится на 322,6 млрд гривен.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает увеличение расходов Госбюджета на 2023 год на более 300 миллиардов гривен. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов №10038 предусматривает увеличение расходов на национальную безопасность и оборону в бюджете 2023 года на 322,6 млрд гривен.

Согласно положениям закона, общая сумма дополнительных расходов составляет 322,6 миллиардов гривен. Из них 303 миллиарда гривен будут направлены на финансирование сектора обороны.

Распределение дополнительных ассигнований выглядит следующим образом:

211 миллиардов гривен предназначены Министерству обороны;

79 миллиардов гривен предусмотрены для Министерства внутренних дел;

16,5 миллиардов гривен предусмотрено на Министерство социальной политики;

1,3 миллиарда гривен выделены Министерству иностранных дел;

4,3 миллиарда гривен предназначено Министерству стратегической промышленности;

4,2 миллиарда гривен направлены на Службу безопасности Украины;

2,5 миллиарда гривен предусмотрено для Главного управления разведки;

2,1 миллиарда гривен предусмотрено для Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны;

570,2 миллиона гривен выделены Государственной службе специальной связи;

500,7 миллионов гривен направлены на Службу внешней разведки;

230,5 миллиона гривен предусмотрено для Управления государственной охраны;

151 миллион гривен выделено на вознаграждение курсантам системы Министерства внутренних дел.

Таким образом, общие расходы государственного бюджета впервые превысят 3,39 триллиона гривен.

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