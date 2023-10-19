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Зеленський підписав Закон про збільшення видатків на оборону на понад 300 млрд гривень

17:43, 19 жовтня 2023
Збільшення видатків на нацбезпеку та оборону збільшиться на 322,6 млрд гривень.
Зеленський підписав Закон про збільшення видатків на оборону на понад 300 млрд гривень
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення видатків Держбюджету на 2023 рік на понад 300 мільярдів гривень. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань №10038 передбачає збільшення видатків на національну безпеку та оборону в Бюджеті 2023 року на 322,6 млрд гривень.

Згідно з положеннями закону, загальна сума додаткових видатків становить 322,6 мільярдів гривень. З них 303 мільярди гривень будуть спрямовані на фінансування сектору оборони.

Розподіл додаткових асигнувань виглядає наступним чином:

  • 211 мільярдів гривень призначені Міністерству оборони;
  • 79 мільярдів гривень передбачені для Міністерства внутрішніх справ;
  • 16,5 мільярдів гривень передбачено на Міністерство соціальної політики;
  • 1,3 мільярда гривень виділені Міністерству закордонних справ;
  • 4,3 мільярда гривень призначено Міністерству стратегічної промисловості;
  • 4,2 мільярда гривень спрямовані на Службу безпеки України;
  • 2,5 мільярда гривень передбачено для Головного управління розвідки;
  • 2,1 мільярда гривень передбачено для Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони;
  • 570,2 мільйони гривень виділені Державній службі спеціального зв'язку;
  • 500,7 мільйонів гривень спрямовані на Службу зовнішньої розвідки;
  • 230,5 мільйони гривень передбачено для Управління державної охорони;
  • 151 мільйон гривень виділено на винагороду курсантам системи Міністерства внутрішніх справ.

Таким чином, загальні видатки державного бюджету вперше перевищать 3,39 трильйони гривень.

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