Португалія продовжила тимчасовий захист українцям

З початку війни Португалія надала тимчасовий захист понад 57 000 біженцям із України.

У Португалії вирішили продовжити термін дії дозволів тимчасового захисту для людей з України на 6 місяців – до березня 2024 року, передає chengenvisainfo.com.

У країні тимчасовий захист для біженців із України спочатку тривав рік, а в березні 2023 року уряд прийняв ухвалу, що продовжила термін дії цього документа на шість місяців. Тепер дозвіл продовжили ще на такий самий термін.

За даними Служби у справах іноземців та кордонів, з початку війни Португалія надала тимчасовий захист 57 390 біженцям із України. З них – 34 602 жінок та 22 788 чоловіків. Чверть біженців – неповнолітні (14 434).

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