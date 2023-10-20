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  1. Суспільство

Португалія продовжила тимчасовий захист українцям

07:42, 20 жовтня 2023
З початку війни Португалія надала тимчасовий захист понад 57 000 біженцям із України.
Португалія продовжила тимчасовий захист українцям
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У Португалії вирішили продовжити термін дії дозволів тимчасового захисту для людей з України на 6 місяців – до березня 2024 року, передає chengenvisainfo.com.

У країні тимчасовий захист для біженців із України спочатку тривав рік, а в березні 2023 року уряд прийняв ухвалу, що продовжила термін дії цього документа на шість місяців. Тепер дозвіл продовжили ще на такий самий термін.

За даними Служби у справах іноземців та кордонів, з початку війни Португалія надала тимчасовий захист 57 390 біженцям із України. З них – 34 602 жінок та 22 788 чоловіків. Чверть біженців – неповнолітні (14 434).

Раніше ми писали, що українські біженці в Чехії можуть отримати безкоштовне житло.

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