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Українські хакери взламали російський «Альфа-Банк» та оприлюднили рахунки Тіматі та Басти

19:02, 19 жовтня 2023
Під час атаки було отримано особисті дані понад 30 мільйонів клієнтів найбільшого приватного банку росії.
Українські хакери взламали російський «Альфа-Банк» та оприлюднили рахунки Тіматі та Басти
Джерело фото: Getty Images
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Українські хакери спільно з групою хакерів NLB вдерлися до бази даних одного з найбільших російських банків «Альфа-Банку» і витягли значну кількість інформації про клієнтів установи. Про це повідомив український проект KibOrg.

«Здобуто персональні дані понад 30 мільйонів клієнтів найбільшого приватного банку Росії. База даних містить інформацію про ПІБ, дату народження, номер рахунку та телефон клієнта, а також інші цікаві дані», – йдеться у повідомленні.

Для підтвердження цієї інформації були опубліковані дані Михайла Фрідмана, його сина Олександра Ожельського, а також Артемія Лебедєва, Тимура Юнусова (відомого як Тіматі) та Василя Вакуленко (відомого як Баста).

Здобутою інформацією планується поділитися з зацікавленими розслідувачами та журналістами. Частину отриманих записів можна знайти за наступним посиланням.

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