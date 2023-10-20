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  1. В Україні

Вдарила пенсіонерку по голові та пограбувала її: у Києві затримали жінку

08:03, 20 жовтня 2023
Зловмисниці загрожує до десяти років позбавлення волі.
Вдарила пенсіонерку по голові та пограбувала її: у Києві затримали жінку
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У Києві правоохоронці затримали жінку, яка причетна до пограбування пенсіонерки. Зловмисниця вдарила потерпілу по голові та відібрала мобільний телефон, передає пресслужба столичної поліції.

Інцидент стався 18 жовтня на вулиці Старовокзальній у Шевченківському районі столиці. Під час розмови з поліцейськими постраждала розповіла, що невідома жінка вдарила її по голові та відібрала мобільний телефон.

Щоб затримати зловмисницю, правоохоронцям знадобилось менше 10 хвилин. Нею виявилась жителька Вінницької області, 1986 року народження.

За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, відкрито кримінальне провадження. Порушниці повідомили про підозру. Правоохоронці перевіряють причетність затриманої до скоєння аналогічних злочинів на території міста Києва.

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