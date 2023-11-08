Хотели вывезти из Украины оборудование для истребителей МиГ-29: СБУ задержала трех дельцов

Злоумышленники хотели вывезти из страны радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, используемый для распознавания самолетов в режиме «свой-чужой» по системе ПВО.

Фото: kyiv24.news

Службы безопасности Украины ликвидировала международный канал нелегального вывоза из Украины комплектующих в боевые самолеты. Об этом сообщает СБУ.

Так, в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье задержан организатор нелегального трафика и два его сообщника.

«Злоумышленники пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям почти на 2,5 млн грн. По имеющимся данным, соответствующие комплектующие ранее были угнаны из промышленного гиганта Мотор Сич.

Для переправки продукции зарубежным клиентам дельцы планировали вывезти ее за пределы Украины с утаиванием от таможенного контроля», — говорится в сообщении.

Кроме того, таким образом, злоумышленники хотели вывезти из Украины радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолетов в режиме «свой-чужой» системой ПВО.

«Также в Одесской области сотрудники СБУ задержали «с поличным» одного из фигурантов, который хотел переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии из-за непризнанного Приднестровья.

Чтобы тайно вывезти товар, делец спрятал его в технологических полостях собственного авто», — отметили в СБУ.

По данным следствия, организатором "схемы" оказался коммерсант из Харькова. Для поиска зарубежных клиентов он размещал рекламные объявления об авиакомплектующих на специализированных интернет-ресурсах.

Во время обысков по адресам проживания фигуранты изъяли большое количество агрегатов к авиационной технике украинского производства, подготовленных к отправке за границу.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Продолжается расследование по привлечению к ответственности других участников преступной деятельности, в том числе причастных к хищению авиапродукции с украинских заводов.

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