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Решением Верховного Суда в собственность территориальной общины Тернополя возвращен кинотеатр «Дворец Кино»

15:00, 8 ноября 2023
Верховный Суд принял окончательное решение о возвращении кинотеатра «Дворец Кино» в собственность территориальной общины города Тернополя.
Решением Верховного Суда в собственность территориальной общины Тернополя возвращен кинотеатр «Дворец Кино»
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Сегодня, 8 ноября 2023 года, Большая Палата Верховного Суда приняла окончательное решение о возвращении кинотеатра "Дворец Кино" в собственность территориальной общины города Тернополя.

В 2013 году Тернопольский городской совет принял решение, которым утвердил перечень объектов коммунальной собственности города, подлежащих приватизации путем выкупа арендаторами. В этот перечень вошло нежилое помещение КП "Дворец Кино", которое арендовал предприниматель.

В дальнейшем на основании этого решения между управлением учета и контроля за использованием коммунального имущества Тернопольского городского совета и предпринимателем был заключен договор купли-продажи указанного помещения. Впоследствии это имущество несколько раз было перепродано.

Прокурор обратился в суд с иском к последнему владельцу об истребовании этого помещения в пользу территориальной общины города Тернополя, утверждая, что имущество выбыло из коммунальной собственности незаконно. Кроме того, прокурор указывал на то, что на момент заключения договора купли-продажи действовали судебные решения, запрещающие совершение указанной сделки.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск.

Рассмотрев кассационную жалобу ответчицы, Большая Палата ВС согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о наличии оснований для удовлетворения иска, изменив мотивировочную часть обжалуемых судебных решений, а в остальной части - оставила их без изменений.

С полным текстом постановления БП ВС по делу № 607/15052/16-ц (производство № 14-58Цс22) можно будет ознакомиться в ЕГРСР и в Базе правовых позиций Верховного Суда.

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