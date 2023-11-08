Рішенням Верховного Суду у власність територіальної громади Тернополя повернуто кінотеатр «Палац Кіно»

Верховний Суд ухвалив остаточне рішення про повернення кінотеатру «Палац Кіно» у власність територіальної громади міста Тернополя.

Сьогодні, 8 листопада 2023 року, Велика Палата Верховного Суду прийняла остаточне рішення про повернення кінотеатру «Палац Кіно» у власність територіальної громади міста Тернополя.

У 2013 році Тернопільська міська рада прийняла рішення, яким затвердила перелік об’єктів комунальної власності міста, що підлягають приватизації шляхом викупу орендарями. До цього переліку ввійшло нежитлове приміщення КП «Палац Кіно», яке орендував підприємець.

Надалі на підставі цього рішення між управлінням обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради і підприємцем був укладений договір купівлі-продажу вказаного приміщення. Згодом це майно кілька разів було перепродане.

Прокурор звернувся до суду з позовом до останнього власника про витребування цього приміщення на користь територіальної громади міста Тернополя, стверджуючи, що майно вибуло з комунальної власності незаконно. Крім того, прокурор вказував на те, що на момент укладення договору купівлі-продажу діяли судові рішення, що забороняли вчинення вказаного правочину.

Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов.

Розглянувши касаційну скаргу відповідачки, Велика Палата ВС погодилась із висновками судів попередніх інстанцій про наявність підстав для задоволення позову, змінивши мотивувальну частину оскаржуваних судових рішень, а в іншій частині – залишила їх без змін.

Із повним текстом постанови ВП ВС у справі № 607/15052/16-ц (провадження № 14-58Цс22) можна буде ознайомитись у ЄДРСР та в Базі правових позицій Верховного Суду.

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