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  1. В Україні

В Україні з’явиться завод з виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива

21:25, 8 листопада 2023
В Україні планують побудувати завод з виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива ЦСВЯП, які наразі виготовляються у США.
В Україні з’явиться завод з виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива
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НАЕК «Енергоатом» та компанія Holtec International планують побудувати в Україні завод з виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива ЦСВЯП, які наразі виготовляються у США. Про це повідомляє Міненерго за підсумками зустрічі очільника відомства Германа Галущенка та генерального директора Holtec International Кріса Сінгха.

«З такими професійними партнерами, як Holtec International, відродження української атомної енергетики є не просто нашою метою, а реальністю. Ми вдячні партнерам за віру у важливість ядерної енергії для сталого майбутнього й успіху України», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Кріс Сінгх своєю чергою зазначив, що Україна після Перемоги може стати енергетичним хабом Європи.

«Потенціал України у сфері ядерної енергетики є найкращим в регіоні. Наша компанія була та залишається вашим надійним партнером», – підкреслив Сінгх.

Співпраця Holtec International та НАЕК «Енергоатом» має практичний результат - побудовано єдине у світі унікальне за своїми характеристиками Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Відпрацьоване ядерне паливо зберігається у ЦСВЯП за технологією «сухого» зберігання. Ця технологія ліцензована органом регулювання ядерної та радіаційної безпеки США (US NRC), має всі необхідні технічні рішення для забезпечення такої безпеки при транспортуванні та зберіганні відпрацьованого палива, а також успішно апробована у США, Іспанії, Великій Британії та інших державах.

Об’єкт був успішно добудований ще до початку повномасштабної війни, введений в експлуатацію. До нього вже завантажено відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС. Використання Україною власного ЦСВЯП заощаджує нашій державі близько 200 млн дол. США щороку. Також це дозволило ще до війни попри шалений спротив на інформаційні атаки цілком відмовитись від вивезення відпрацьованого ядерного палива в росію.

Як працює сховище та перспективи майбутньої співпраці обговорили під час робочої наради на виробничому майданчику ЦСВЯП президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та віцепрезидент Holtec International Ріаз Аван.

«Йдеться не лише про щорічну економію близько 200 млн дол. США, які б довелося витрачати «Енергоатому» на оплату перевезення та зберігання відпрацьованого палива у росії. Це був один з найважливіших кроків у здобутті нашої енергетичної незалежності. Як пізніше і повна відмова від російського ядерного палива», - наголосив Петро Котін.

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