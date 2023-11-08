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В Украине появится завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива

21:25, 8 ноября 2023
В Украине планируют построить завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива ЦХОЯТ, которые сейчас производятся в США.
В Украине появится завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива
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НАЭК «Энергоатом» и компания Holtec International планируют построить в Украине завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива ЦХОЯТ, которые производятся в США. Об этом сообщает Минэнерго по итогам встречи главы ведомства Германа Галущенко и генерального директора Holtec International Криса Сингха.

«С такими профессиональными партнерами, как Holtec International, возрождение украинской атомной энергетики не просто наша цель, а реальность. Мы благодарны партнерам за веру в важность ядерной энергии для устойчивого будущего и успеха Украины», – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Крис Сингх в свою очередь отметил, что Украина после Победы может стать энергетическим хабом Европы.

«Потенциал Украины в сфере ядерной энергетики является лучшим в регионе. Наша компания была и остается вашим надежным партнером», – подчеркнул Сингх.

Сотрудничество Holtec International и НАЭК «Энергоатом» имеет практический результат - построено единственное в мире уникальное по своим характеристикам Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Отработанное ядерное топливо хранится в ЦХОЯТ по технологии «сухого» хранения. Эта технология лицензирована органом регулирования ядерной и радиационной безопасности США (US NRC), имеет все необходимые технические решения для обеспечения такой безопасности при транспортировке и хранении отработанного топлива, а также успешно апробирована в США, Испании, Великобритании и других государствах.

Объект был успешно достроен еще до начала полномасштабной войны, введен в эксплуатацию. В него уже загружено отработанное ядерное топливо из украинских АЭС. Использование Украиной собственного ЦХОЯТ экономит нашему государству около 200 млн дол. США каждый год. Также это позволило еще до войны несмотря на яростное сопротивление на информационные атаки полностью отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в рф.

Как работает хранилище и перспективы будущего сотрудничества обсудили во время рабочего совещания на производственной площадке ЦХОЯТ президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и вице-президент Holtec International Риаз Аван.

«Речь идет не только о ежегодной экономии около 200 млн дол. США, которые пришлось бы тратить «Энергоатому» на оплату перевозки и хранения отработанного топлива в России. Это был один из важнейших шагов в обретении нашей энергетической независимости. Как позже и полный отказ от российского ядерного топлива», – подчеркнул Петр Котин.

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