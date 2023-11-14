Зимний период в условиях войны: США передали Украине 22 мобильные котельные

США передали пяти прифронтовым областям Украины мобильные котельные.

Источник фото: ukrinform

Чтобы помочь пройти зимний период в условиях войны, Соединенные Штаты Америки передали украинским общинам 22 мобильные котельные. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Посол подчеркнула, что эта помощь направлена на поддержку украинских общин во время российских атак, которые затрагивают гражданскую инфраструктуру.

"Ответ США на варварские нападения россии на народ Украины: Обеспечить наиболее пострадавшие общины тем, что им нужно, чтобы оставаться в тепле. Мы передали 22 мобильные котельные, которые обеспечивают теплом уязвимые общины в Черниговской, Одесской, Винницкой, Сумской и Донецкой областях. И это еще не все", - говорится в сообщении.

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